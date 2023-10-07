Він отримав важкі травми.

Так званий "виконавчий секретар" відділення "Єдиної Росії" у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області Володимир Малов помер у лікарні. Інформацію про це підтвердив місцевий гауляйтер Володимир Сальдо

За його словами, "медики зробили все можливе, проте поранення і травми були занадто важкими".

Відомо, що на недавніх фейкових "виборах" Малова обрали до "ради депутатів" Нової Каховки від тієї ж "Єдиної Росії".

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Володимир Малов - підрив авто "єдинороса" у Новій Каховці

Раніше повідомлялося, що вранці 7 жовтня у Новій Каховці підірвали автомобіль з Володимиром Маловим - так званим "виконавчим секретарем" місцевого відділення "Єдиної Росії".

Повідомлялося, що підрив стався близько 9:30 7 жовтня. У результаті інциденту Малов отримав важкі поранення. Чи був у машині ще хтось - невідомо.

Місцеві колаборанти цинічно назвали подію "терактом, спрямованим проти мирного населення".

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