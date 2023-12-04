В нафтобазу влучив дрон, обійшовши усі засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони окупантів.

В окупованому російськими військами Луганську знищено нафтобазу загарбників.

"Вона згоріла сьогодні вночі. Не витримала атаки безпілотника. Не побачили його й сили ППО окупанта", - повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

Як підкреслив голова ОВА, невідомий дрон обійшов усі можливі засоби радіоелектронної боротьби та вдарив у нафтове серце так званої "ЛНР".

"Вибухнуло гучно, а палало яскраво. Бо спочатку почули, прокинувшись, а потім побачили це тисячі луганчан. Загарбники все частіше розуміють, що зараз їм небезпечно перебувати, або щось зберігати навіть у глибокому тилу, бо є ЗСУ", - додав голова ОВА.

Війна в Україні - знищення ворожих нафтобаз

Раніше УНІАН повідомляв про потужну пожежу, яка спалахнула в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Вночі загорілися ємності на території нафтобази. Російські бойовики одразу ж заявили про "потрапляння вибухонебезпечного предмета".

Також писали й про те, що в окупованому Шахтарську спалахнула нафтобаза.

У листопаді Феодосію атакували дрони, а уламки впали на нафтобазу. Експерти пояснювали, чому важливо знищити нафтобазу росіян у Феодосії.

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