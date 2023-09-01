Це один з елементів програми предмета "Захист України".

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що діти в одній зі шкіл міста вже вчаться керувати дронами.

"Це наша нова реальність", — зазначив Садовий на своїй сторінці у Facebook і показав фото такого уроку.

За словами мера, навички польоту і збирання дронів — це один з елементів програми предмета "Захист України". Зокрема, саме у такому виді цей предмет вивчатимуть у новому навчальному році у школах. Зазначається, що поки формат випробовують в одному з навчальних закладів Львова, однак у подальшому його планують поширити й на інші школи.

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"Вірю, що сьогоднішні школярі вже не будуть змушені воювати з нечистю. Але як показує досвід — краще бути готовим", — підсумував Садовий.

Дрони на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, державний проект "Армія дронів" передає понад тисячу безпілотників та 30 роботизованих систем вітчизняного виробництва.

Днями на фронт завдяки дронам вдалось знищити танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби.

Нещодавно Міністерство оборони розповіло, що на фронті успішно використовують український безпілотник "Великий Бандерик". Він здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань.

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