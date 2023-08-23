Міський голова зазначив, що слід серйозно підготуватися до наступного опалювального сезону.

Міський голова Львова Андрій Садовий, коментуючи підготовку міста до зими, заначив, що не все так райдужно та перспективно і у разі російських обстрілів критичної інфраструктури Львів може на місяць-два взагалі залишитися без електропостачання.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на сесії Львівської міської ради депутати заслухали звіт заступника міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк щодо підготовки міста до зими. За її словами, проведені всі гідравлічні випробування, ремонти водо- та теплопроводів і місто не залишиться без тепла та гарячої води. На запитання депутатів, чи проведена така ж робота з обленерго, Ірина Маруняк відповіла, що проблемні питання завжди обговорюють. Окрім того, найближчим часом має відбутися нарада щодо підготовки до зимового періоду електромереж.

На це міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що без електропостачання виживати буде складно, але наразі у міста є мінімальний запас електроенергії.

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"На початку 2022 року енергосистема України мала семикратний запас електроенергії, станом на сьогодні ми маємо двократний запас. Його можна дуже легко втратити", - зазначив Садовий.

Він нагадав, що в понеділок у Львові мперебував з візитом міністр енергетики. і за результатом цього візиту будуть рішення вищого керівництва держави, можливо, і кадрові.

"Ми маємо певний запас міцності з точки зору наших комунальних інфраструктурних підприємств, але без електропостачання виживати буде складно. Тому нам треба готуватися до ситуації, коли Львів може місяць, а то й два взагалі без електропостачання. Це не жарт. Ми сподіваємося, що бензин для генераторів нам дадуть, але коли буде складна ситуація, то попит буде у 100 разів більший. Треба готуватися, ситуація, на мою думку, надзвичайно складна", - зазначив Садовий..

Підготовка до опалювального сезону в Україні

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи підготовку енергосистеми до зими, заявив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли обмеження подачі електроенергії споживачам запроваджувати не планується.

За його словами, якщо і будуть відключення світла, то вони стануть наслідком атак на енергосистему України і матимуть тимчасовий характер.

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