Міністерство оборони оголосило, на фронті успішно використовують український безпілотник "Великий Бандерик".
Як повідомили у прес-службі міністерства, цей дрон має кілька основниї переваг, які роблять його втіленням передових ідей.
"Великий Бандерик" оснащено 8 потужними моторами, які забезпечують надійну роботу. Крім того, він здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань.
Мультифункціональна система скидування забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів, а за віддалене керування з будь-якої точки світу відповідає універсальна наземна станція.
"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні. БпЛА допущений Міноборони до експлуатації у квітні цього року", - зазначили в Міноборони.
Також наголошується що допуск до експлуатації у військах зайняв один місяць завдяки пришвидшеній процедурі від Акселератора Міноборони. Це – результат командної роботи розробників та військових фахівців.
"Армія дронів" - українські пташки на фронті
Дрони відіграють важливу роль у веденні бойових дій, тому Україна запустила державну програму "Армія дронів". На підтримку українського контрнаступу відправляють на фронт 1 700 безпілотників. Держава упродовж 2023-го закупить у сотні разів більше дронів, ніж минулого року, зазначив міністр цифрової трансформації.
27 липня український FPV-дрон на сході країни знищив російську вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепьок".