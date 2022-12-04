Пропагандисти заявляють, що він "героїчно загинув" під час евакуації загиблих та поранених окупантів.

Українські воїни ліквідували Михайла Саморукова - командира батальйону кубанських козаків, учасника кількох воєн, офіцера російського спецназу у відставці.

Як зазначає офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", про ліквідацію окупанта повідомляли російські пропагандисти, які вважають себе "воєнкорами". З попередніми даними, Саморукова ліквідували у Мар'їнці Донецької області.

"Він героїчно загинув під час евакуації поранених та загиблих", - заявив один з російських прогандистів. "Штірліц" додав, що Саморукова успішно "демобілізували".

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Війна в Україні: свіжі втрати РФ

Станом на 3 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90600. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників.

В ОП повідомляли, до початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч. ЗМІ встановили імена понад 7500 росіян, убитих на війні в Україні.

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