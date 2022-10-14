Понад 2200 ліквідованих - це елітні фахівці: солдати і офіцери загонів спецназу, морські піхотинці і військові льотчики. На їх підготовку пішли роки тренувань і мільйони доларів.

До теперішнього часу встановлені імена понад 7500 російських військових, убитих на війні в Україні. Крім того, цього тижня стало відомо про перші бойові втрати серед мобілізованих після 21 вересня.

Як зазначає Бі-бі-сі у своєму дослідженні, істотних втрат продовжують зазнавати найбільш елітні частини, включаючи спецназ ГРУ РФ.

Російська служба Бі-бі-сі веде поіменний список втрат російських військовослужбовців в Україні спільно з виданням "Медіазона" і командою волонтерів. На 14 жовтня їм вдалося підтвердити інформацію про 7502 ліквідованих солдатів і офіцерів.

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У виданні попередили, що вони спираються тільки на підтверджені повідомлення про смерть, тому зібрані дані не відображають реальний рівень втрат. Там зазначили, що писок підтверджених втрат може містити щонайменше на 40-60% менше імен вбитих, ніж реально поховано в РФ. Отже, за найбільш консервативною оцінкою, втрати російської армії і Росгвардії в Україні можуть становити близько 15 тис. осіб.

За оцінкою експерта Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного вбитого російського військового в ході війни в Україні припадає близько 3,5 поранених. На основі цих даних, можна припустити, що безповоротні втрати РФ (тобто число тих, хто вибув зі строю через поранення, смерть або зник безвісти) можуть становити щонайменше 53 тис. осіб.

Цього тижня російська влада вперше підтвердила загибель мобілізованих на території України. Перші, тоді ще неофіційні, повідомлення про бойові втрати серед призваних у рамках часткової мобілізації з'явилися на початку тижня. А в четвер уряд Челябінської області підтвердив загибель п'ятьох мобілізованих, відправлених на війну в Україні. Всього на 14 жовтня на підставі відкритих джерел відомо про ліквідацію 11 мобілізованих на території України.

Більшість з них прибули до військкоматів 25-28 вересня і загинули в зоні боїв менш ніж через два тижні. Виходить, що перед відправкою на фронт, мобілізовані мали максимум сім-десять днів на підготовку, що, за словами фахівців, недостатньо навіть для того, щоб освіжити навички людей, які мають досвід участі в бойових діях.

Більшість ліквідованих мобілізованих - це жителі Уралу і Сибіру, але не тільки. Відомо про ліквідацію в Україні жителя Петербурга, адвоката Андрія Нікіфорова, а також начальника відділу в уряді Москви Олексія Мартинова. Обидва раніше не мали бойового досвіду.

В умовах, коли укомплектованість багатьох підрозділів далека від штатної, а українська армія володіє ініціативою, у російського командування часто немає часу на підготовку резервістів і воно, мабуть, вирішує кинути солдатів на небезпечні напрямки буквально з коліс.

Інша причина, чому колишні запасники потрапляють на передову без перепідготовки - слабка навчальна база, не розрахована на одночасне навчання такої маси мобілізованих. Видання зазначило, що у соцмережах можна знайти безліч відеороликів, де призвані на військову службу скаржаться на погані умови утримання; відсутність офіцерів, інструкторів, визначеного розпорядку дня; безглузді стройові і заняття шагістикою замість нормальної бойової підготовки.

Видання повідомило, що щонайменше 18 мобілізованих померли на призовних пунктах або у військових частинах до відправки на фронт.

За кількістю підтверджених втрат як і раніше лідирує Дагестан (319 осіб), на друге місце вийшов Краснодарський край (303 особи), за ним слідує Бурятія (297 осіб). Для порівняння: відомо лише про 29 загиблих з Москви, хоча жителі столиці складають майже 9% населення РФ.

Видання пояснило, що у багатьох регіонах Росії, де не працюють соціальні ліфти, служба в армії за контрактом є мало не єдиною можливістю отримати стабільний заробіток.

Елітні втрати РФ у війні

Також видання повідомило, що за підтвердженими даними, понад 2200 ліквідованих - це елітні фахівці: солдати і офіцери загонів спецназу, морські піхотинці і військові льотчики. На їх підготовку пішли роки тренувань і мільйони доларів.

В одній тільки операції з невдалої оборони Лиману, як стало відомо Бі-бі-сі, було ліквідоване ціле відділення спецназу ГРУ РФ з Тольятті.

Чому російські військові гинуть в Україні

Цей та інші елітні загони російської армії і Росгвардії зазнають значних втрат в ході війни на території України, оскільки їх систематично використовують для вирішення невластивих їм завдань. Наприклад, розвідників залучають для огляду і перевірки вулиць в захоплених населених пунктах, а загони Росгвардії - для загальновійськових боїв і оборонних дій.

Кого ліквідували в Україні

Видання також наводить дані про те, що з 7502 встановлених російських військових, убитих в Україні, 1278 осіб, тобто 17%, - офіцери. Серед вбитих - чотири генерали і 39 полковників.

Судячи з даних за вісім місяців, найбільша частка втрат припала на молодших офіцерів. Вони гинуть в кілька разів частіше, ніж їх підлеглі.

Ще до початку вторгнення в Україну російська армія відчувала брак досвідчених контрактників і недоукомплектованість багатьох військових частин. За оцінкою фахівців, РФ вступила у війну, маючи в Збройних силах надлишок військової техніки і гостру нестачу навченого особового складу.

У підсумку в ході війни командири змушені командувати в бою солдатами, як сержанти, особисто вести їх в атаку або тримати з ними оборону замість того, щоб керувати бойовими діями через підлеглих. При цьому багато молодших офіцерів ще молоді (звання лейтенанта найчастіше отримують в 21-22 роки) і недосвідчені, але вже змушені вирішувати, як саме домогтися цілей, поставлених командуванням.

До дев'ятого місяця війни найбільше число втрат - 21% - припадає на піхоту. А ось частка вбитих десантників поступово знижується. На 14 жовтня 16% всіх встановлених загиблих - з ВДВ, хоча аж до початку серпня був кожен п'ятий. Судячи з відкритих джерел, багато підрозділів ВДВ зазнали істотних втрат убитими і пораненими, і тому вже не можуть брати участь в передових операціях в колишньому обсязі.

Російські добровольці на війні в Україні

Зараз, за свідченням джерел Бі-бі-сі на передовій, основне штурмове навантаження лягає на підрозділи ПВК і загони тих, кого російські державні ЗМІ називають добровольцями (за даними ряду правозахисників, принаймні в Чечні, деяких змушують записуватися в загони "добровольців", погрожуючи серйозними проблемами для близьких у разі відмови).

Перед відправкою на фронт загони "добровольців" часто проходять лише 3-10 днів підготовки. Мабуть, ще й тому такі "добровольці" продовжують залишатися найбільш швидкозростаючою категорією втрат.

До 14 жовтня підтверджена інформація про ліквідацію в Україні щонайменше 16 ув'язнених, які воювали у складі російських воєнізованих підрозділів.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Повідомлялося про великі черги на кордоні з Грузією. Також були миттєво розкуплені авіаквитки до Туреччини, Вірменії.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам в Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

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