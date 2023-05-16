У багатоповерхівці наразі мешкає 17 родин.

Російські окупанти у Маріуполі виживають з власних квартир 17 сімей, оскільки їхню 14-поверхівку хочуть знеcти.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради. "Жителі будинку по вулиці Купріна, 77 у відчаї. Російські окупанти виселяють їх до гуртожитка, де пропонують ліжкомісця. А ось нові квартири, про які розповідають пропагандисти, людям сказали "не положено", бо їх отримують колаборанти та посібники окупантів", - розповіли у міськраді.

На таких умовах маріупольці відмовляються покидати власне житло, тому їх намагаються просто вижити. Окупанти з 12 квітня відключили будинок від водо- та електрозабезпечення.

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"Люди вивісили з балконів написи, щоб хоч якось показати, що вони тут живуть. У "руському мирі" звичайні люди не мають жодних прав, а відчувають лише приниження та знущання", - зазначили у міськраді.

Ситуація в Маріуполі

З початку окупації росіяни планомірно руйнують Маріуполь. У місті зносять багатоповерхівки, архітектурні памятки, фонтани. Але паралельно з цим вони сворюють картинку для РосТБ нібито місто відроджується.

Раніше у Маріуполі проживало понад 500 тис. людей, а зараз там залишається не більше 100 тис. мешканців. Російські війська знищили чи пошкодили 90% житлового фонду Маріуполя.

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