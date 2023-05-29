Деякі з них займались демонтажем зруйнованих будівель.

Громадяни Білорусі допомагають російським загарбникам та будують фортифікаційні споруди у тимчасово окупованих Херсонській області та Маріуполі.

"Оскільки мешканці окупованої частини України не хочуть працювати на загарбників, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі", - повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, група громадян Білорусі залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ще одна бригада займалась демонтажем зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.

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"У зв’язку зі складною економічною ситуацією та ростом безробіття в Білорусі, все більше її громадян їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці", - пояснили у ЦНС.

Війна в Україні - ситуація у Білорусі

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія знову перекидає військові ешелони з Білорусі. Прибуло мінімум 3 ешелони, один прямо із зони бойових дій.

Також нещодавно Російська Федерація передала Білорусі черговий комплект зенітного ракетного комплексу С-400.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що Росія почала переміщати свої ядерні боєприпаси на територію РБ.

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