Росіяни залучили до боїв за Маріуполь близько 14 тисяч військових.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії українські військові у Маріуполі знищили 6 тисяч окупантів.

Про це розповівши заступник командира полку Азов Святослав Паламар.

За його словами, росіяни залучили до боїв за Маріуполь близько 14 тисяч військових. Також у боях за Маріуполь брали участь бойовики ПВК Вагнера, інші найманці, спецпідрозділи, а також тактична і стратегічна авіація.

Українським військовим вдалося в місті знищити близько 78 танків, понад 100 одиниць бронетехніки та одного генерала.

Ситуація на "Азовсталі":

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" в Маріуполі російські війська не припиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу і за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих і вивезення тіл загиблих.

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