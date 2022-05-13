Російські загарбники відводять підрозділи від Харкова.

Російські окупаційні війська намагаються не допустити просування українських підрозділів в тил в районі міста Ізюм.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм", - наголошується у зведенні.

При цьому, підрозділи противника обстрілювали позиції українських військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

Разом з тим, на Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, але успіху не мав. "Вів артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка", - наголошується у повідомленні.

Також на Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати українські війська. "Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка", - сказано у повідомленні.

Крім того, на Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, а на Сєвєродонецькому напрямку здійснює активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

"На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове", - сказано у зведенні.

До того ж, на Авдіївському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, але успіху не має.

У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь", продовжують обстріли.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій ворог не проводив, обстрілював підрозділи Сил оборони зі ствольної артилерії та мінометів. Продовжував ведення повітряної розвідки.

"На тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій стосовно місцевого населення. Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилено контррозвідувальний режим. Продовжується безпідставне затримання мирних жителів, особливо осіб з активною проукраїнською позицією", - йдеться у зведенні.

Водночас, загалом, російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури та обстрілювати цивільні об’єкти на території України.

Сили оборони України завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, Генштаб розкрив величезні втрати ворога на Донбасі за добу.

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