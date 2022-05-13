Чиновник сказав, що між Ізюмом та Слов'янськом йде багато боїв.

Наступ російської армії на Донбасі зірвала українська артилерія. Окупанти намагаються переправити війська через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє CNN.

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, війська РФ намагаються зміцнити позиції на Донбасі, для цього перекидають додаткові сили через річку Сіверський Донець, але спроби невдалі.

При цьому він вказав, що в районі Ізюму в Харківській області та Слов'янська в Донецькій області йдуть бої. Хоч якогось успіху російські війська досягли тільки на захід від Попасної.

Крім того, він вказав, що більшість гаубиць M777, переданих Україні, вже в зоні бойових дій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

При цьому російські військові вивозять жителів тимчасово окупованого міста Попасна Луганської області, погрожуючи зброєю. Людей відвозять в не підконтрольні Україні Первомайськ і Стаханов.

У свою чергу голова Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко заявив, що армія РФ щодня несе втрати на війні в Україні, щоб їх компенсувати, російське командування готується відправляти в бій "московських мажорчиків".

Станом на 13 травня в українські військові ліквідували 26, 9 тисячі російських окупантів.

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