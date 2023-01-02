Даних щодо втрат ворога поки немає.

У ніч на 2 січня ЗСУ влучили по скупченню ворога у Мелітопольському районі, повідомляє мер Іван Федоров у Telegram.

"Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті лунали гучні вибухи. Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал - бути в ній і похованими", - написав він.

Даних щодо втрат ворога поки немає.

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Видання "РИА Мелитополь" пише про вибухи у російських окупантів між селищами Мирне та Північне близько 5:30 за місцевим часом.

"Після цього в окупантів почалась паніка. Прилетіло по розташуванню росіян. Скільки рашистів відправилось на концерт Кобзона, уточнюємо", - заявляють журналісти.

Війна в Україні - ситуація в Мелітополі

У грудні російські окупанти почали стягувати додаткові сили до міста. Мер міста Іван Федоров 12 грудня повідомляв про прибуття в район "кадирівців", які повинні були взяти під контроль "блокпости" і контролювати поведінку "мобіків".

23 грудня прогриміла нова "бавовна" у штабі бойовиків Кадирова в Мелітополі.

ЗСУ ледь не щодня б'ють по логістиці загарбників у Запорізькій області, удари покликані паралізувати рух окупантів і їхній оборонний потенціал.

31 грудня ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів в районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак. Втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога.

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