Наразі російські окупанти намагаються облаштувати лінії оборони в більш глибокому тилу.

У районі окупованого Мелітополя російські війська повторюють той же сценарій, за яким вони діяли перед відступом із Херсона.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу" нагадала, що загарбники спершу скупчувались навколо Херсона, потім залишали деякі населені пункти, крадучи дорогою все цінне.

"В принципі все за тим самим сценарієм, напевно, він їм дуже сподобався, як було і на правому березі. Вони спочатку скупчувались навколо Херсона, будували, потім вони повідомляли, що залишають деякі населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали, що все ще не втрачено, потім починали виносити з банків та інших установ те, що вважали цінним. В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі. Хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що наразі російські окупанти намагаються облаштувати лінії оборони в більш глибокому тилу та хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом, що вони щось зробили.

Війна: звільнення Херсона й ситуація в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, Херсон і Мелітополь були захоплені російськими військами у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Втримати Херсон загарбникам не вдалося і вже з 11 листопада він повернувся під контроль України.

Тим часом, Мелітополь досі залишається в російській окупації. Однак, українські військові регулярно нищать бази росіян у районі цього міста. Наприклад, 17 грудня вони розгромили базу російських окупантів поблизу села Троїцьке Мелітопольського району, куди загарбники звезли броньовану та автомобільну техніку, а також особовий склад.

А раніше, 4 грудня, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що протягом тижня наші воїни знищили на Запорізькому напрямку не менше 20 ворожих військових баз, ліквідовано понад 1 тис. загарбників.

За прогнозом військового льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, з частини Запорізької області окупанти можуть відступити.

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