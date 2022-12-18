Вадим Скібіцький зазначив, що окупанти зосередилися на Бахмуті.

Війна в Україні перейшла в нову фазу після звільнення Херсона. Тепер окупанти зосередилися в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

"Після звільнення Херсона війна вступила в нову фазу. Російські солдати, виведені з Херсонської області, тепер дислокуються в Запорізькій, Луганській і Донецькій областях. Вони вважають ці регіони територією Росії і хочуть продовжувати їх повну окупацію", - заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню BILD.

При цьому він вказав, що російські окупанти, в тому числі і найманці "Вангер", зосередилися на Бахмуті, незважаючи на величезні втрати.

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"По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге - атакувати міста Краматорськ і Слов'янськ з півдня. І по-третє, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин піклується про свій престиж. Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але і йому особливо нічого продемонструвати", - пояснив представник розвідки.

За його словами, війна з Україною виснажила армію РФ як в живій силі, так технічно, адже через санкції багато комплектуючі недоступні. Він вказав, що проблеми торкнеться в першу чергу авіації, балістичних і крилатих ракет і угоди з Іраном не допоможуть.

"Ми знаємо про домовленості між Іраном і Росією, особливо щодо безпілотників-камікадзе, а тепер також і щодо балістичних ракет. Іран, побоюючись санкцій Заходу, буде відкладати поставки ракет якомога довше", - підсумував розвідник.

Звільнення Херсона - що відомо

11 листопада ВСУ зайшли в Херсон, який був окупований росіянами з перших днів повномасштабної війни РФ.

Після звільнення територій, ВСУ в районі Каховської ГЕС отримали "ленд-ліз" від окупантів. У виноградниках, тікаючи, окупанти покидали справну техніку, повні бензовози.

На даний момент російські окупанти постійно обстрілюють Херсон, де живуть мирні люди. Так, 14 грудня загарбники обстріляли будівлю Херсонсой обласної Військової адміністрації.

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