Вороги так і не навчилися "курити", пожартував глава Мелітополя.

Протягом цього тижня на запорізькому напрямку були знищені десятки баз російських загарбників.

Тільки на Запорізько-Мелітопольському напрямку ліквідували 1200 супротивників, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За словами глави міста, противники так і не навчилися "курити".

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"...Тільки на запорізькому напрямку за цей тиждень було знищено не менше 20 військових баз. ...знищені в Мелітополі, Пологах, Михайлівці, веселому і, отже, тисячі рашистів, якщо спиратися на офіційні цифри Генштабу, то це 1200 рашистів, тільки на Запорізько-Мелітопольському напрямку більше ніколи не зможуть воювати...",- зазначив мер.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з РФ-це треба знати

Ворогові вдалося захопити ряд населених пунктів регіону, зокрема, Мелітополь, а також взяти під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Частина Запорізької області захоплена, але не підкорена - на території активно працюють партизани, там пролунало багато вибухів та знищено чимало окупантів та колаборантів.

Збройні Сили України ще наприкінці літа почали активно контрнаступати, і вже звільнено понад 50% території, захопленої РФ з початку повномасштабного вторгнення. Загальні втрати Росії в Україні вже складають приблизно 91 тисяча 150 окупантів.

Радник офісу президента України Олексій Арестович говорив, що у Запорізькій області противник може опинитися в пастці.

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