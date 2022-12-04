Протягом цього тижня на запорізькому напрямку були знищені десятки баз російських загарбників.
Тільки на Запорізько-Мелітопольському напрямку ліквідували 1200 супротивників, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За словами глави міста, противники так і не навчилися "курити".
"...Тільки на запорізькому напрямку за цей тиждень було знищено не менше 20 військових баз. ...знищені в Мелітополі, Пологах, Михайлівці, веселому і, отже, тисячі рашистів, якщо спиратися на офіційні цифри Генштабу, то це 1200 рашистів, тільки на Запорізько-Мелітопольському напрямку більше ніколи не зможуть воювати...",- зазначив мер.
Ситуація в Запорізькій області під час війни з РФ-це треба знати
Ворогові вдалося захопити ряд населених пунктів регіону, зокрема, Мелітополь, а також взяти під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Частина Запорізької області захоплена, але не підкорена - на території активно працюють партизани, там пролунало багато вибухів та знищено чимало окупантів та колаборантів.
Збройні Сили України ще наприкінці літа почали активно контрнаступати, і вже звільнено понад 50% території, захопленої РФ з початку повномасштабного вторгнення. Загальні втрати Росії в Україні вже складають приблизно 91 тисяча 150 окупантів.
Радник офісу президента України Олексій Арестович говорив, що у Запорізькій області противник може опинитися в пастці.