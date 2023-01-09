Відсьогодні російські загарбники почали видавати перепустки для пересування між містами, які перебувають в окупації.

З початку січня російські окупанти розпочали нову хвилю терору проти цивільного населення у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, відсьогодні росіяни почали видавати перепустки для пересування між містами, які перебувають в окупації.

"Наприклад, для поїздки із Мелітополя до Бердянська треба надати комендатурі власні дані для отримання перепустки, яку, може, дадуть, а, може, й не дадуть - алгоритм, як завжди, зовсім незрозумілий", - розповів Федоров.

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Також, за його словами, з метою посилення тиску на мирних жителів у Мелітополі окупанти запустили чат-бот у Telegram для пошуку учасників українського підпілля.

"З 1 січня рашисти запровадили чат-бот, у якому пропагандують і намагаються агітувати видавати наших партизанів та наші сили супротиву. Вони досі не можуть зрозуміти, що майже через 11 місяців після окупації 99% людей чекають повернення України. Через цей чат-бот всі наші жителі, які підтримують Україну, які сидять в українських чатах та обмінюються інформацією, стають мішенню – це велика небезпека для нашого цивільного населення", - підкреслив Федоров.

Окрім того, він зазначив, що окупанти з початку січня намагаються вивести гривню з обігу у тимчасово окупованому Мелітополі, але їм це не вдається. Рублями розраховуються тільки в деяких російських супермаркетах, а цінність гривні з кожним днем тільки зростає.

"В деяких супермаркетах, які чисто російські, дійсно не приймають гривню, але на ринках та в інших магазинах, наші жителі можуть розрахуватися нею. Натомість цінність гривні зросла, бо люди не хочуть її витрачати, адже розуміють, що після звільнення Мелітополя рублі перетворюються на фантики, тому гривню тримають на руках, чекаючи деокупації. Це ще один вид спротиву, який чинять наші цивільні жителі", - додав Федоров.

Війна в Україні - ситуація в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Центру національного спротиву в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, окупаційна адміністрація з метою виявлення учасників українського підпілля закликала жителів повідомляти "про підозрілих людей" у чат-боті у Telegram.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни перетворили окуповані території України на в'язницю, а окремі населені пункти – на тюремні камери. Російські війська не дають людям виїхати з захоплених територій.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що вночі 8 січня у Мелітополі було знищено базу окупантів та техніку противника. За словами місцевих, боєприпаси детонували понад годину.

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