Російські війська не дають людям виїхати з тимчасово окупованих територій.

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що росіяни перетворили окуповані території України на в'язницю, а окремі населені пункти – на тюремні камери.

Як він зазначив у Телеграм, російські війська не дають людям виїхати з тимчасово окупованих територій. Так, близько місяця назад росіяни закрили виїзд з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя.

"Виїхати з окупації – як виграти в лотереї. За місяць з 4-х областей, де в мирний час проживало понад 9 мільйонів людей, до Запоріжжя вирвалося лише 4 людини", – підкреслив Федоров.

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Крім того, в окремих населених пунктах Запорізької області окупанти запровадили цілодобові комендантські дні. Місцевому населенню не дозволяють виходити з дому навіть за продуктами і ліками. Людей також змушують оформляти перепустки для пересування між окупованими містами та селами.

"Пріоритетом є звільнення не тільки територій України, а й сотень тисяч українців, які стали в'язнями країни-терориста Росії", – зазначив мер Мелітополя.

Ситуація на окупованих територіях

В Центрі національного опору повідомили, що точкові удари українських захисників по місцях зосередження російських військових і командування змушують окупантів божеволіти від параної. Через це росіяни посилили репресивну машину на захоплених землях.

Водночас українські партизани продовжують діяти на окупованих територіях. Увечері 6 січня біля тимчасово окупованого Щастя Луганської області за допомогою саморобного вибухового пристрою вони знищили залізничне полотно на ділянці між Луганськом та селом Лантратівка. Ця гілка залізниці використовувалася росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів.

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