За його словами, Індія та Китай "дуже чітко дали зрозуміти Росії, що є прийнятним, а що неприйнятним".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає застосування РФ ядерної зброї дуже малоймовірним. Попри це, він на партійній конференції консерваторів закликав не відкидати такої можливості.

Про це повідомляє Evening Standard.

Воллес пояснив, що дії російського лідера, від атаки з нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері, якою у 2018 році отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку, до вторгнення в Україну, були "повністю ірраціональними", тому усі ризики відкидати не варто.

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За словами британского міністра, хоча використання ядерної зброї є частиною російської військової доктрини, це буде неприйнятним для союзників Кремля з Індії та Китаю. Воллес наголосив, що під час зустрічей з Путіним індійський прем'єр Нарендра Моді та лідер КНР Сі Цзіньпін "дуже чітко дали зрозуміти, що є прийнятним, а що неприйнятним".

Погрози Росії використовувати ядерну зброю

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередити країну-окупанта про наслідки такого рішення.

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для неї будуть катастрофічними", - заявили він.

Колишній президент Росії Медведєв впевнений, що НАТО нічого не зробить, якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю.

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