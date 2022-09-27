Росія має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно, підкреслив друг Путіна.

Екс-президент РФ, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що у разі ядерного удару Захід не заступиться за Україну.

Про це він заявив у Telegram.

При цьому політик порівняв застереження США та європейських країн щодо використання зброї масового знищення у ході війни з Україною з "ритуальним словесним поносом" і "фонтанами діарейної демагогії".

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У цій же заяві Медвєдєв обізвав британську прем'єрку Елізабет Трасс "молодою розумом лондонською тіткою", яка, на його думку, "і зовсім готова почати з нашою країною обмін ядерними ударами".

"Росія має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно... Крім того, ми зробимо все, щоби не допустити появи ядерної зброї у ворожих до нас сусідів. Наприклад, у "нацистської" України"... Уявімо собі, що Росія вимушена застосувати найбільш небезпечну зброю проти українського "режиму". Вважаю, що НАТО не стане прямо втручатися у конфлікт і за такого розкладу", - написав Медведєв.

Як писав УНІАН, США надіслали через приватні канали Кремлю попередження про "катастрофічні наслідки" у разі застосування Росією ядерної зброї у війні з Україною.

Також у Вашингтоні зазначили, що наразі не бачать ознак підготовки Москвою до застосування ядерної зброї.

Ядерний шантаж Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

У своєму екстреному виступі, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, він зробив таку цинічну заяву: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Разом з тим українські військові експерти вважають, що такі заяви з боку РФ – не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Кремля.

22 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Путін використає ядерну зброю.

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