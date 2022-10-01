Він зазначив, що поведінка президента РФ дуже дивна з точки зору медичних аспектів.

США пояснили президенту РФ, що в разі ядерного удару по території України, вони завдадуть "нищівного удару, який торкнеться особисто Володимира Путіна".

Про це заявив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський в ефірі Freeдом.

"Йому дали зрозуміти, що в разі ядерної атаки його просто вб'ють. Що стосується медичних аспектів - вони очевидні. Ці безглузді бурмотіння і прокльони в бік Заходу в день, коли його збройні сили оточені в котлі під Лиманом і ізольовані під Херсоном... Це дуже дивна поведінка головнокомандувача", - зазначив експерт.

За словами Піонтковського, дуже багато визначається "психічними властивостями самого Путіна".

"Всі ці плани: мобілізація, анексія... Вони не існували ще минулого тижня до від'їзду Путіна в Самарканд. Це болюча реакція Путіна на те приниження, яке він пережив у Самарканді... Що з ним вже не рахуються, у нього на лобі написано "лузер", і так поводилися з ним навіть представники Таджикистану і Киргизстану. Це глибоко його поранило", - пояснив політолог.

На його думку, всі дії Путіна - це поведінка "панічно зацькованої людини і самогубна акція".

Погрози Росії використовувати ядерну зброю

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередити країну-окупанта про наслідки такого рішення.

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для неї будуть катастрофічними", - заявили він.

Колишній президент Росії Медведєв впевнений, що НАТО нічого не зробить, якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю.

Вас також можуть зацікавити новини: