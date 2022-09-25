Через приватні канали ми детальніше пояснили, що саме це означатиме, наголосив Салліван.

США попереджають Росію про "катастрофічні наслідки" в разі застосування ядерної зброї по Україні.

Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі NBC, цитує CNN.

Також він зазначив, що Вашингтон введе нові санкції проти РФ за проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях.

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"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для неї будуть катастрофічними. США дадуть рішучу відповідь. Через приватні канали ми детальніше пояснили, що саме це означатиме", - розповів Салліван.

Салліван пообіцяв, що найближчими днями від США буде більше заяв щодо псевдореферендумів.

Наслідки за "референдуми", зокрема, полягатимуть у нових економічних санкціях проти компаній за межами Росії, які підтримують воєнну машину РФ.

Білий дім в контексті ядерної зброї наголошує, що йдеться про "катастрофічні наслідки".

"Ми зробимо усе можливе, щоб утримати Росію від цього кроку. І якщо вони це зроблять - ми відповімо рішуче", - зазначив Салліван.

Ядерний шантаж Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

У своєму екстреному виступі, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, він зробив таку цинічну заяву: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Разом з тим українські військові експерти вважають, що такі заяви з боку РФ – не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Кремля.

22 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Путін використає ядерну зброю.

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