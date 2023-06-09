Також там прокоментували, з якою метою виходив пропагандистський фейк про зникнення Залужного.

Кожна сторона збройного конфлікту прагне показати втрати ворога і засекречує свої під час активної фази бойових дій.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, що чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани. "Крім розвідки, а в росіян вона зараз дуже ускладнена на нашій території, є ще способи витягування потрібноі інформації через вкидання в інфо простір провокацій", - пояснила Маляр.

Вона зазначила, що таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе - приміром через спонукання до виправдання та спростувань.

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"Для цього закидаються дуже завищені цифри в очікуванні, що ми обурюючись почнемо спростовувати і видамо якісь дані чи непрямі орієнтири на них", - пояснила вона.

Або, навела приклад Маляр, закидається інформація про зникнення Главкома чи інших командувачів - в очікуванні коментарів та спростувань з демонстрацією на фото та відео локацій - де ж вони насправді.

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