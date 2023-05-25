Росіяни, виправдовуючись, почали робити "вкиди", що український генерал, мовляв, все ж не "убитий", але нібито поранений.

Російські "тролі", що розганяли близько двох тижнів ІПСО то про загибель, то про поранення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зустріли свіжі фото та відео з генералом новими фейками.

Цього разу пропагандист Соловйова Карнаухов опублікував фото нібито вбитого Залужного, проте цим "Залужним" виявився мертвий окупант з георгіївською стрічкою на грудях і у типовій для росіян військовій формі.

Після публікації 25 травня нового відео, на якому Залужний вітає українців, сидячи в своєму кабінеті, росіяни, виправдовуючись, почали робити "вкиди", що український генерал, мовляв, все ж не "убитий", але нібито поранений.

Відео дня

Попри те, що автор відео - офіцер ЗСУ Анатолій Штефан - чітко промовляє на камеру дату зйомки - 25 травня, пропагандисти продовжили стверджувати, що "дата і обставини зйомки поки незрозумілі".

Фейки про загибель Залужного та інших командувачів - головне

В останні кілька тижнів "тролі Пригожина" активно поширюють фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ІПСО ворог запустив, відколи з'явилась інформація, що генерал буде змушений пропустити зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті.

На що заступниця міністра оборони Ганна Маляр, спростовуючи чергову ворожу нісенітницю, зауважила, що такі меседжі можуть бути "фальстартом": "Коли вони вже щось задумали, в них вже є певні цілі і вони просто наперед повідомляють результати, можливо, щоб звітувати "наверх" чи щоб аналізувати нас".

25 травня 2023 року офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у своєму Telegram опублікував відео із Залужним. На відео Головнокомандувач ЗСУ дякує українцям і зазначає, що Україна здобуде перемогу.

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