За словами американського генерала, українські військові добре підготовлені як до наступальних, так і оборонних операцій.

В Україні активізувалися бойові дії, але робити занадто великі висновки з щоденних зведень про операції не варто.

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі. "На всій території України, окупованій РФ, спостерігається активність, і бойові дії дещо посилилися", - заявив Міллі в інтерв'ю Associated Press.

Він зазначив, що це справа України оголошувати про офіційний початок контрнаступу, але у зв'язку з цим підкреслив, що ЗСУ готові до цієї операції. "За нашими оцінками, українські військові добре підготовлені до будь- яких дій – вести наступ або оборонятися", - сказав він.

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Міллі заявив, що він вважає, що навчання і зброя, поставлена союзниками, взимку, підготували Україну до майбутніх бойових дій.

"Було проведено багато тренувань, було багато поставок, інші країни, включаючи США, поставили багато боєприпасів, – сказав Міллі. - Вони добре підготувалися до ведення загальновійськових операцій. Думаю, що вони підготувалися до того, що їм потрібно робити, незалежно від того, який тип операції вони роблять".

Міллі також спрогнозував, що з часом характер бойових дій буде змінюватися.

"Як і будь-яка інша велика битва, війна – це успіхи і невдачі, - сказав військовий. - Будуть дні підвищеної активності і дні низької активності, будуть наступальні і оборонні дії. Тому досить довгий час буде рух туди-сюди".

Оцінюючи події минулого, Міллі сказав, що ЗСУ добре захищали країну з початку вторгнення в лютому і до середини літа, а потім провели дві успішні наступальні операції в Харківській та Херсонській областях.

Контрнаступ ВСУ

Західні союзники України, особливо США, вже заявили, що зробили все можливе, щоб підготувати ЗСУ до контрнаступу.

А 7 червня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ВСУ ще не розпочали контрнаступ, але його початок буде очевидним для всіх.

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