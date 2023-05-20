Разом з тим у Міноборони не сумніваються щодо бажань ворога знищити українське військово-політичне керівництво.

Росія протягом останніх двох тижнів поширює фейки про нібито загибель низки українських командувачів, зокрема й Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ця дезінформація може мати одне пояснення, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Саме минулі два тижні ми спостерігали три таких новини. Це було щодо Танцюри (Командувача сил ТрО), це було щодо генерала Сирського (Командувача Сухопутних військ і Східного фронту) і щодо Залужного. З одного боку, це можна сприймати як фейк, бо немає ніякої проблеми подзвонити і пересвідчитись, що все нормально і людина жива", - зазначила Маляр.

Проте вона радить дивитися на цю проблему глибше. "Це не просто фейк. Дуже часто це фальстарт - коли вони вже щось задумали, в них вже є певні цілі і вони просто наперед повідомляють результати, можливо, щоб звітувати "наверх" чи щоб аналізувати нас", - сказала Маляр.

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Разом з тим у Міноборони не сумніваються щодо бажань ворога знищити українське військово-політичне керівництво. "Про замахи на нашого президента вже говорили, але треба розуміти, що є загроза життю й для нашого військового керівництва. Справді, росіяни відпрацьовують пересування. Якщо хтось думає, що наші командувачі десь сидять у безпечних місцях - це не так, вони під особистою загрозою завжди знаходяться", - відповіла Маляр.

Фейки про загибель Залужного та інших командувачів - головне

Протягом останніх тижнів кремлівські пропагандисти та "тролі" Пригожина у соцмережах запустили фейки про нібито загибель Валерія Залужного на тлі інформації, що Головнокомандувач ЗСУ цього разу пропустить зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті.

Таку ж ІПСО росіяни поширили й проти командувача силами Тероборони Ігоря Танцюри, а ватажок "Вагнера" Євгенія Пригожин опублікував відео нібито обстрілів позицій з Танцюрою.

Водночас "Українська правда" з посиланням на джерела у військових колах писала про вже нібито два замахи на життя Танцюри. У двох випадках ворог вирахував переміщення генерала, однак хто забезпечив РФ такою інформацією - питання відкрите.

Як зазначили у ISW, такі фейкові заяви є частиною російської пропаганди та спрямовані на уповільнення контрнаступу Збройних сил України.

Відомо, що РФ неодноразово намагалась убити Зеленського. Однак, за словами колишнього керівника кримінальної розвідки України Валерія Кура, всі спроби провалилися через те, що російські спецслужби вміють краще блефувати, ніж виконувати конкретні завдання.

За даними американського публіциста Кріса Уіппла, на Зеленського було скоєно (або планувалося вчинити) щонайменше 12 спроб вбивства. Щонайменше, двом таким спробам вдалося запобігти завдяки розвідданим ЦРУ.

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