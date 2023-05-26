Росіяни, виправдовуючись, почали робити "вкиди", що український генерал, мовляв, все ж не "убитий", але нібито поранений.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якому російські пропагандисти закидали "поранення", з'явився на новому відео, усміхаючись і тримаючи у руці, яка в уяві росіян нібито "відмовила", телефон.

Нові кадри з генералом опублікував у своєму Telegram військовий і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Дякуємо всім, разом переможемо", - каже Залужний на камеру, усміхаючись.

Крім того, з'явилися нові фото Залужного у повний зріст під час передачі 26 травня Військово-морським силам броньованого артилерійського катера "Буча", що спростовує інший жалюгідний фейк росіян про те, що генералу нібито унаслідок російського удару "відірвало ноги".

Окремо спільнота InformNapalm опублікувала знімок з Головнокомандувачем (теж у повний зріст), зроблений ще на початку травня - коли рашистські "воєнкори" почали активно розганяти дезінформацію про "загибель" Залужного.

"Але фото спікера InformNapalm, сержанта ССО ЗСУ Михайла Макарука з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним ми не публікували спеціально, щоб не давати ворогу ніякої зайвої інформації. Та щоб росіяни самі себе затягували глибше в пастку рефлексивного контролю", - пояснили експерти.

Фейки про загибель Залужного та інших командувачів - головне

В останні кілька тижнів "тролі Пригожина" активно поширюють фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ІПСО ворог запустив, відколи з'явилась інформація, що генерал буде змушений пропустити зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті.

25 травня 2023 року офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у своєму Telegram опублікував відео із Залужним. На відео Головнокомандувач ЗСУ дякує українцям і зазначає, що Україна здобуде перемогу.

Втім, російські "тролі", що розганяли близько двох тижнів ІПСО то про загибель, то про поранення Залужного, зустріли свіжі фото та відео з генералом новими фейками. До прикладу, пропагандист Соловйова Карнаухов опублікував фото нібито вбитого Залужного, проте цим "Залужним" виявився мертвий окупант з георгіївською стрічкою на грудях і у типовій для росіян військовій формі.

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