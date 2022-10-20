Санкції щодо Ірану запроваджені в рекордно короткий термін, вони набувають чинності сьогодні.

Рада Європейського союзу затвердила запровадження санкцій проти Ірану через постачання дронів-камікадзе Росії для ударів по території Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Головування Чехії в Раді Європейського Союзу в Twitter.

Зазначається, що санкції щодо Ірану запроваджені в рекордно короткий термін.

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"Після 3 днів обговорень посли ЄС узгодили заходи проти компаній-постачальників іранських безпілотників, які вдарили по Україні. Письмова процедура завершена, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що країни ЄС заморозять активи трьох фізичних осіб і однієї юридичної особи, котрі відповідальні за поставки безпілотників.

"ЄС також готовий розширити санкції ще на 4 іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку санкцій", - додали в представництві Чехії.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg писав, що санкції торкнуться компанії Shahed Aviation Industries, яка відповідає за проектування та розробку серії іранських БПЛА Shahed.

Також очікувалося, що під санкції потраплять три іранські генерали, які безпосередньо беруть участь у програмі Ірану з БПЛА та його співпраці з Росією.

Продаж Іраном дронів-камікадзе Росії

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Іран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні, а Росія заперечує, що її армія використовували іранські безпілотники для нападу на Україну. Також в Тегерані заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Тим часом Верховна Рада прийняла заяву про засудження сприяння Іраном збройній агресії проти України. Парламент закликав Іран негайно припинити постачання зброї до Росії, а світове співтовариство - невідкладно вжити всіх можливих заходів для припинення таких постачань.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц підтвердив, що Єрусалим стежить за втягненням Ірану у війну в Україні, незважаючи на заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Разом із тим Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.

Резолюція Радбезу ООН щодо Ірану

Цього тижня Україна запросила експертів ООН для перевірки деяких збитих безпілотників. Через це Росія почала шантажувати ООН переглядом співпраці з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. А посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення Україною експертів ООН "не має жодних правових підстав" і закликав Гутерріша "запобігти будь-якому зловживанню" резолюцією 2231 та офіційними особами ООН щодо питань, пов'язаних з війною в Україні.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш двічі на рік звітує перед Радою Безпеки ООН - традиційно в червні та грудні - про виконання резолюції №2231 від 2015 року. Ситуація щодо дронів-камікадзе в Україні, імовірно, буде включена в цей звіт.

Згідно резолюції 2231 РБ ООН, ембарго на звичайні озброєння щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа щодо продовження ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки ООН відхилила цю пропозицію, що дозволить Ірану відновити експорт зброї.

Однак Україна і США стверджують, що резолюція як і раніше включає в себе обмеження на ракети і пов'язані з ними технології, які діють до жовтня 2023 року і можуть охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як дрони.

У листі постпреда України в ООН йдеться, що "безпілотники Mohajer і Shahed відповідають параметрам", передбаченим резолюцією 2231, "оскільки їхня дальність дії дорівнює або перевищує 300 км".

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