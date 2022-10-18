Окупантам не вистачає техніки та особового складу.

Застосування іранських дронов-камікадзе в Україні підтверджує, що "армія Путіна порожня". Окупантам не вистачає техніки та особового складу для протистояння з ЗСУ.

Такою думкою поділився колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Хертлінг в коментарі виданню CNN.

"Армія пана Путіна зараз порожня. Вони не прийшли на цю [війну] порожніми, але зараз вони порожні, як з точки зору обладнання, так і все більше з точки зору особового складу. Настільки, що їм доводиться звертатися до інших країн, до Ірану за безпілотниками "Шахед-136", а тепер і за ракетами, щоб замінити систему, яка тільки що була виснажена", — заявив Хертлінг.

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За словами генерал-лейтенанта, РФ отримає некеровані іранські ракети. Вони будуть використовуватися в якості зброї терору, тобто для обстрілів мирного населення.

Допомога Ірану Росії у війні проти України: основна інформація

В середині серпня з'явилися відомості про купівлю окупантами дронів-камікадзе "Шахед-136" з Ірану. Перші докази застосування цих безпілотників в Україні з'явилися 13 вересня. Однак офіційний Тегеран продовжує заперечувати угоду.

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ в цілому придбала 2400 дронів-камікадзе у Ірану. Ці дані отримала українська розвідка.

Минулого тижня з'явилася інформація, то Росія могла купити в Ірану дрони-камікадзе "Араш-2". У порівнянні з "Шахед-136" вони мають більш потужну боєголовку і здатні пролетіти до 1700 кілометрів.

За даними The Washington Post, Іран збирається продати Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfagha. Їх дальність стрільби становить 300 і 700 кілометрів відповідно.

Сьогодні, 18 жовтня, портал Reuters з посиланням на джерела повідомив, що Іран погодився відправити РФ більше безпілотників і балістичні ракети. Угоду уклали під час візиту першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера до Москви.

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