У МЗС заявили, що шкодують про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною.

Іран спростував звинувачення України у продажі Росії дронів-камікадзе і заявив про"вплив третіх країн".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ Насер Канані.

Він заявив, що шкодує про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною.

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"Це рішення засноване на непідтверджених повідомленнях і викликане створенням медійного простору іноземними сторонами", - сказав він.

При цьому в Ірані запевнили, що нібито дотримуватися нейтралітету у війні, розв'язаній Росією, а глава МЗС провів ряд зустрічей з російським міністром закордонних справ, щоб "допомогти у вирішенні кризи".

МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

РФ використовує іранські дрони проти України

У серпні ЗМІ повідомили, що Іран продав Росії тисячу своїх дронів.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що захисники України вперше збили іранський ударний дрон-камікадзе Shahed-136 ("Шахід-136"). Дрон помітили і "посадили" на Харківщині.

23 вересня УНІАН повідомляв, що РФ вдарила по Одесі 6 іранськими дронами. Безпілотники потрапили в адмінбудівлю в припортовій зоні і чотири житлових будинки. РФ вбила іранськими дронами двох людей, ще двоє отримали поранення.

23 вересня також на півдні України збили багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки.

Міністерство закордонних справ України вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

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