Іран спростував звинувачення України у продажі Росії дронів-камікадзе і заявив про"вплив третіх країн".
Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ Насер Канані.
Він заявив, що шкодує про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною.
"Це рішення засноване на непідтверджених повідомленнях і викликане створенням медійного простору іноземними сторонами", - сказав він.
При цьому в Ірані запевнили, що нібито дотримуватися нейтралітету у війні, розв'язаній Росією, а глава МЗС провів ряд зустрічей з російським міністром закордонних справ, щоб "допомогти у вирішенні кризи".
МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".
РФ використовує іранські дрони проти України
У серпні ЗМІ повідомили, що Іран продав Росії тисячу своїх дронів.
13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що захисники України вперше збили іранський ударний дрон-камікадзе Shahed-136 ("Шахід-136"). Дрон помітили і "посадили" на Харківщині.
23 вересня УНІАН повідомляв, що РФ вдарила по Одесі 6 іранськими дронами. Безпілотники потрапили в адмінбудівлю в припортовій зоні і чотири житлових будинки. РФ вбила іранськими дронами двох людей, ще двоє отримали поранення.
23 вересня також на півдні України збили багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки.
Міністерство закордонних справ України вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.