Довіряти можна лише офіційним джерелам.

Офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три людини. Йдеться про президента Володимира Зеленського, міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Сучасна війна - це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів ЗСУ можуть бути лише офіційні джерела.

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"Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ - це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують", - додала Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Нещодавно президент Володимир Зеленський, говорячи про контрнаступ української армії, заявив, що у російських окупантів ще є час піти, інакше їх буде знищено.

За даними ОК "Південь", перелякані контрнаступом українських воїнів окупанти формують "живі щити" з мирного населення, щоб прикриватися ним у разі атаки.

У ГУР повідомили, що через страх перед контрнаступом Збройних сил України російські військові все частіше почали здаватись в полон, щоб зберегти своє життя.

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