Вони здаються на полі бою та через проект "Хочу жити".

Через страх перед контрнаступом Збройний сил України російські військові все частіше почали здаватись в полон, щоб зберегти своє життя.

"Очікування контрнаступу Сил безпеки та оборони України поглиблює ерозію морально-психологічного стану в рядах російських окупантів", - повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки України.

За даними ГУР, у березні до українського державного проекту "Хочу жити" надійшло понад 3000 звернень. Речник програми Віталій Матвієнко пояснив, що це вдвічі більше за попередні щомісячні показники. Також росіяни почали частіше здаватися у полон навіть на полі бою.

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"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", - додали представники розвідки.

В своїй заяві ГУР нагадало про "регулярне різноманітне харчування у таборах для військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій".

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Україна неодноразово заявляла про підготовку до контрнаступу ЗСУ. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, зараз тільки 3-5 людей у всьому світі знають, де і коли почнеться ця операція.

Експерти переконані, що російські окупанти втікатимуть у разі успішного контрнаступу українських військ. Можливе повторення Херсонського або Харківського варіанту.

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