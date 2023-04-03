За словами Зеленського, ЗСУ готуються до деокупації наших територій.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов’язково звільнить всі тимчасово окуповані території. Український лідер попередив загарбників, що вони ще можуть піти або будуть знищені.

Про це глава держави сказав журналістам під час поїздки в Ягідне Чернігівської області. Візит було здійснено з нагоди річниці звільнення села від російських загарбників, повідомляє "Укрінформ".

"Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", - зазначив президент.

Відео дня

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що українська армія почне операцію зі звільнення територій у квітні-травні, коли дозволить погода. Атакувати ворога будуть за кількома напрямками.

За словами президента Чехії Петра Павла, Україна матиме лише одну спробу контрнаступу. Він пояснив, що на більше у Заходу зараз не вистачить ресурсів.

Генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко додав, що перед початком контрнаступу українські захисники повинні вимотати противника і змусити його перейти до оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: