Командування Сухопутних військ Збройних сил підняло український прапор у звільненому від окупантів місті Балаклія Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Сьогодні спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор", - зазаначив Синєгубов.
Звільнення Балаклії
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за останні дні ВСУ звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ.