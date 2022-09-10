Участь в урочистій церемонії підняття прапора брав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

Командування Сухопутних військ Збройних сил підняло український прапор у звільненому від окупантів місті Балаклія Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор", - зазаначив Синєгубов.

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Звільнення Балаклії

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за останні дні ВСУ звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ.

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