Українські дипломати вважають, що Лукашенко намагається виправдати власну підтримку агресії Росії.

У Міністерстві закордонних справ України назвали інсинуаціями заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито причетність України до подій на аеродромі "Мачулищі".

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії", - заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Речник наголосив, що загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе та шукає миру.

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"Вона лежить в Росії, яка всілякими способами намагається ще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету... Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді", - зазначив Ніколенко.

За інформацією білоруського державного видання "Белта", сьогодні Лукашенко заявив про затримання у Білорусі нібито "терориста" українських спецслужб, а також його посібників, які причетні до спроби диверсії на аеродромі "Мачулищі".

Також Лукашенко висловив образливі слова стосовно президента України.

Диверсія на аеродромі Мачулищі

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" (Білорусь), де розташовані російські військові літаки, сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський літак ДРЛО А-50.

Диверсія призвела до масових обшуків в Білорусі, було заарештовано щонайменше шість осіб.

Пізніше Лукашенко оголосив версію, згідно з якою це був "теракт" і готували його Служба безпеки України та керівництво ЦРУ. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що це "антитерористичний акт", який здійснили місцеві партизани.

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