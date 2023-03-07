Україна відкидає звинувачення білоруського диктатора.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів булоруському диктатору Олександрові Лукашенку на його звинувачення у бік України через диверсію в Мачулищах.

Подоляк назвав відповідальними за атаку білоруських партизанів і наголосив, що це "антитерористичний акт".

"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", – написав він у Twitter.

Відео дня

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вразив версією, згідно з якою російський військовий літак в білоруських Мачулищах це "теракт" і готували його Служба безпеки України та керівництво ЦРУ.

Диверсія на аеродромі Мачулищі - що відомо

26 лютого за допомогою дронів було атаковано військовий аеродром в білоруських Мачулищах поблизу Мінська. Повідомлялося, що за атакою стоять білоруські партизани. Також українські правоохоронці публікували унікальне відео, зняте з того самого дрона в день атаки. В результаті удару пошкоджено російський літак дальньої радіорозвідки А-50У, за кілька днів він залишив територію Білорусі – ймовірно, борт відправився на ремонт в Росію.

З того часу злети російських винищувачів МіГ-31К в Білорусі, які супроводжувалися підняттям в небо дефіцитного російського А-50 (країна має лише 6 таких справних літаків), відбуваються без участі розвідувального літака.

Диверсія призвела до масових обшуків в Білорусі. Рейд перевірок був спрямовний, зокрема, на правозахисників. Заарештували щонайменше шість осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: