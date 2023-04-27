За попередніми даними, послідовник російської пропаганди нарвався на міну.

Вчора, 26 квітня, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області самоліквідувався 61-річний пропагандист, адвокат Сергій Тветинський.

Як повідомляє "Інформаційний спротив", Тветинський підірвався на міні. Інших деталей самоліквідації немає.

Тветинський був керівником громадської приймальної партії "Справедлива Росія - за правду" в Херсонській області. Крім того, він входив до адвокатської палати Калінінградської області, проте призупинив свій адвокатський статус з 22 липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді та партійній роботі.

Відео дня

Знищення колаборантів і пропагандистів

Новина про самоліквідацію Тветинського з'явилася відразу за новиною про те, що в результаті ранкового вибуху в окупованому Мелітополі ліквідували поліцейського-зрадника Олександра Міщенка.

Пропагандисти хвалили зрадника, заявляючи, що той "активно працював на своїй посаді, допомагав іншим співробітникам поліції перейти на службу до поліції РФ".

Перед цим стало відомо, що на війні в Україні ліквідували сина колишнього "міністра спорту" Криму Георгія Шестака – Дениса Шестака. Він воював проти України на боці окупантів декілька місяців.

Перед цим стало відомо, що українські воїни ліквідували топ-офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для українських захисників у 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини: