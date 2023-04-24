До вчорашньої доби окупанти здійснювати близько 200 обстрілів щоденно, проте за минулу добу цей показник зріз до 412 снарядів.

Окупанти активізували свої дії на Херсонщині і Запоріжжі, суттєво збільшивши обстріли.

Про це сказав начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону. За його словами, до вчорашньої доби окупанти здійснювали близько 200 обстрілів щоденно, проте за минулу добу цей показник зріс до 412 снарядів. Це свідчить про активізацію ворога на Херсонщині.

"Це можна вважати активізацією і посилення вдвічі обстрілів Херсонщини", - сказав він.

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В свою чергу голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко так само зазначив, що за останню добу росіяни збільшили обстріли.

"Кількість обстрілів виросла. Здебільшого гатять з артилерійського озброєння – близько 94 обстрілів, а загалом 112 було. Також вони застосовують авіаційні керовані і некеровані ракети, і також вночі С-300", - сказав він.

Ситуація в Херсонській області

На Херсонщині за добу через ворожі обстріли дві людини загинули, шестеро дістали поранення. Противник завдав 83 удари, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зокрема, Херсон ворог обстріляв тричі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що реагуючи на інформаційні вкиди про присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра, ворог по протилежному берегу застосував дуже потужну авіаційну атаку.

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