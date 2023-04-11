Син "чиновника" воював проти України з жовтня 2022 року.

На війні в Україні ліквідували сина колишнього "міністра спорту" Криму Георгія Шестака – Дениса Шестака. Він воював проти України на боці окупантів декілька місяців.

Про знищення Шестака повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у Telegram. Відомо, що окупанта "демобілізували" 7 квітня.

"Син "міністра спорту" Криму, майстер спорту з греко-римської боротьби, срібний призер чемпіонату України Денис Шестак з Бахчисарайського р-ну з жовтня 2022 року воював проти України та 7 квітня 2023 року успішно демобілізований", – повідомив Штефан.

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Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 179 320 окупантів. 500 загарбників українські військові знищили протягом доби, 10 квітня 2023 року.

Протягом 9 квітня українські морські піхотинці також ліквідували чимало окупантів. Ворожа армія втратила 37 солдат.

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