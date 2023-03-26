Саме він наказував вбивати українських захисників, які проривалися з Іловайського оточення.

Українські воїни ліквідували топ-офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для українських захисників у 2014 році.

Про ліквідацію Лисицького повідомив український військовий журналіст Юрій Бутусов. За його словами, це була чергова помста за Іловайськ.

"Сьогодні українські воїни знову помстилися за Іловайськ – ліквідували командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку Дмитра Лисицького", - повідомив Бутусов.

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Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, які проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка. За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням Герой Росії.

Бутусов нагадав, що під час вторгнення в Україну 247-й полк зазнає великих втрат. Ліквідація Лисицького серйозно послабить боєздатність полку.

Іловайський котел: як це було

Іловайська трагедія - одна з найжахливіших битв в українській історії. Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом, російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон. Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

Згідно з цими результатами розслідування українських слідчих, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ. 21 серпня 2020 року в Офісі генпрокурора заявили, що єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є воєнна агресія Збройних сил РФ.

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