Також зросла кількість російських військових, які напиваються та вживають наркотики.

Серед російських загарбників ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, у тимчасово окупованому селищі Горностаївка Херсонської області росіяни ввели військові патрулі для своїх же. Патрульні та військовослужбовці комендатури обходять кожен будинок, щоб знайти дезертирів серед своїх солдат.

Також суттєво зросла кількість загарбників, які напиваються та вживають наркотики.

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"Зазначається, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців РФ, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а і осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатися у покинутих будівлях", - пояснили у відомстві.

Дезертири у російській армії

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Араповке Луганської області втекли близько 90 російських солдат.

Нещодавно у Запорізькій області близько 50 етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії вивели з ладу озброєння та відмовились воювати.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомляла, що серед російських окупантів продовжують поширюватися панічні настрої, зросла кількість випадків дезертирства та самокаліцтва.

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