Загарбники самовільно залишили бойові позиції на Луганщині.

У Луганські області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції", - йдеться у повідомленні.

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Російські військові вдаються до дезертирства

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують тікати з військових частин.

В квітні близько 50 окупантів втекли зі Старобільського району Луганської області до Росії.

Наприкінці травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що близько 20 колишніх ув'язнених, які вступили до лав окупантських військ, втекли, вкравши КамАЗ. Тоді ж в окупованому Лисичанську на Луганщині дезертирували близько 80 російських загарбників, а в районі Бахмута на Донеччині – близько 30 осіб з ПВК "Вагнер". "Вагнерівці" не лише самовільно залишили бойові позиції, а й викрали військову техніку.

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