На пошуки втікачів кинули ОМОН.

Росіяни в селищах на узбережжі Азовського моря шукають двох дезертирів. Окупанти втекли зі зброєю.

"З російського підрозділу, який розквартировано в Урзуфі, втекли два бійці зі зброєю. Досі не знайдено. ОМОН з Санкт-Петербурга, що базується в Маріуполі, нарешті знайшов роботу", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що "двоє "росіян" відверто замість стану "хороші" обрали "розумні".

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Дезертирство в лавах російських окупантів - останні новини

Дезертирство серед росіян часте явище. Так, у квітні близько 50 окупантів втекли зі Старобільського району Луганської області. При цьому в травні близько 20 колишніх ув'язнених втекли разом з КамАЗом. Пізніше в тимчасово окупованому росіянами Лисичанську з табору "Шторм Z" втекли 39 колишніх зеків.

Також на початку червня в Араповке Луганської області втекли ще близько 90 російських військових. Крім цього, в Запорізькій області близько 50 етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії вивели з ладу озброєння і відмовилися брати участь у бойових діях.

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