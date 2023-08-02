МіГ-31 може бути носієм ракет "Кинжал", які важко збивати.

Наприкінці липня в Росії заявили про відправку у війська модернізованих версій винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, що здатні бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал". В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що панікувати точно не варто.

Так, 31 липня російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" заявила, що Нижегородський авіаційний завод "Сокіл" передав Міноборони Росії партію МіГ-31, які пройшли ремонт та модернізацію.

"Оновлені винищувачі повертаються в стрій з тими самими льотно-технічними характеристиками, що [були] при їхньому проектуванні, але заодно отримують більш широкі функції та можливості", – йдеться в повідомленні корпорації без уточнення, до якої версії проведено модернізацію.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи це повідомлення для видання LIGA.net, висловив сумнів, що росіяни справді модернізували вже наявні літаки. На його думку, ворог міг просто випустити нові машини.

Ігнат зазначив, що поява у ворога додаткових літаків може бути "неприємною", але про вдосконалення МіГ-31, на думку спікера, найімовірніше, не йдеться.

Винищувачі МіГ-31

Розроблений у 1970-х роках всепогодний винищувач-перехоплювач МіГ-31 за нинішніми мірками є вже досить старою машиною. Проте за умов використання сучасних бортових систем, як заявляють розробники, група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

З 1998 року в Росії проводиться поетапна модернізація цих літаків до сучасної версії МіГ-31БМ.

У контексті поточної війни МіГ-31 "прославилися" в першу чергу не як винищувачі, а як повітряні платформи для запуску гіперзвукових ракет "Кинжал". На це здатен не будь-який літак цієї моделі, а лише ті, що були модернізовані до версії МіГ-31К.

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