Імовірніше за все відбуваються заходи злагодження, підготовка до наступних атак.

Керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк прокоментувала часті підняття у небо останніми днями ворожих МІГів без ракетних атак, допускаючи, що росіяни готуються "не давати спокою" Україні на День Незалежності. Про це вона сказала в ефірі телемарафону єдиних новин, коментуючи зокрема вчорашні часті повітряні тривоги через зліт російських винищувачів.

"Імовірніше за все, відбуваються заходи злагодження, заходи вивірення позицій. І в тому числі підйоми літаків завжди пов’язані з виявленням систем протиповітряної оборони – ворог може збирати активно інформацію", - зазначила Гуменюк.

За її словами, розвідувальна активність агресора спостерігалася вчора досить висока на півдні.

Відео дня

"За минулу добу на Миколаївщині двічі знищували БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "Мерлін", який теж збирав інформацію. І заліт так глибоко за лінію фронту якраз свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем ППО", - зазначила Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти активізуються на різні важливі для українців дати.

"І це може свідчити про певні підготовки. Аналітики зауважили, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою і вони можуть не давати спокою і нам", - сказала Гуменюк.

Небезпека на День Незалежності

Як повідомляв УНІАН, у Повітряних силах ЗСУ пояснюють збільшення кількості повітряних тривог також збільшення в українському небі ворожих цілей через активні бойові дії на півдні і сході. Він зазначив, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі, відповідно росіяни піднімають авіацію - штурмову і винищувачі, які працюють в небі.

У Головному управлінні розвідки допускають провокації РФ чи завдання ударів на День Незалежності України, оскільки символи української державності є сильним подразником для росіян. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, закликавши українців бути пильними завжди, оскільки ворог завдає удари не тільки у святкові дні.

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