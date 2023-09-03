Система української ППО досить рухома, тому ворог не може прокласти постійний маршрут для своїх ударів і не полишає спроб віднайти нові способи, щоб "поцілити по болючих місцях" цивільної інфраструктури.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала питання, чи фіксується якась зміна тактики росіян у повітряних атаках безпілотниками та які способи випробовує ворог, щоб обійти українську систему ППО.

В ефірі телемарафону вона зазначила, що використання ворогом під час сьогоднішньої масованої атаки південних областей Одещини саме безпілотників, а не ракет "було передбачувано".

"Ми розуміємо, що вони роблять акцент на тому, що їм зараз доступне. Водночас, продовжуючи накопичувати певні резерви для майбутніх атак. Ворог намагався поцілити по болючих місцях, вражено припортову інфраструктуру. Це ознака тероризму з боку ворога, тому що вони б’ють саме по цивільній інфраструктурі, адже жодного військового об’єкту там немає. Вони намагалися завдати шкоди саме тим потужностям України, завдяки яким вона тримається зараз як держава", - підкреслила Гуменюк.

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Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони розповіла, що росіяни продовжують випробовувати можливості української ППО, оскільки система протиповітряної оборони досить рухома.

"Зрозуміло, що вони (РФ - УНІАН) намагаються вивчати систему оборони, систему роботи нашої протиповітряної оборони. Водночас, всі вже в умовах повномасштабного вторгнення, досить обізнані щодо того, що система протиповітряної оборони це не стаціонарні конструкції, які неможна зрушити", - сказала Гуменюк.

Російські загарбники розуміють, що не можуть прокласти постійний маршрут для своїх ударів, тому "ворог вишукує тактику, яка буде для нього максимально ефективною".

"І цього разу, випускаючи дрони зі східного узбережжя Азовського моря, вони намагалися проходити вздовж акваторій. Тому що акваторії - це тяжіння до приглушення звуку, на що орієнтуються, коли полюють за "Шахедами". Це ухилення від викриття, це намагання використовувати русло річки для того, щоб бути максимально непомітними", - пояснила Гуменюк.

Вона акцентувала, що система українських Сил оборони згуртовано та результативно відпрацювала по ворожим цілям під час сьогоднішньої нічної атаки "Шахедами" по Одещині.

"Розуміючи тактику ворога, наші сили протиповітряної оборони, вся система Сил оборони України, а там були задіяні і прикордонники, і нацгвардійці, і дуже багато різних елементів в прояві мобільних вогньових груп, спрацювали досить ефективно", - підкреслила Гуменюк.

Росія обстрілює порти Одещини

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня вночі російські загарбники здійснили масовану дронову атаку по півдню країни. Декілька хвиль ворожих ударних дронів атакували портову інфраструктуру Одещини з південного та південно-східного напрямку.

Зазначається, що усього було зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. Із них 22 було знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

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