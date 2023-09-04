Раніше відбулася певна активізація вантажних повітряних перевезень за напрямком Тегеран - Москва.

Начальниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що російські окупанти отримали додаткову партію "Шахедів".

Про це вона сказала в ефірі "Еспресо", відповідаючи на запитання щодо тенденцій в атаках російських окупантів по півдню України. Гуменюк зазначила, що дати атак ворог обирає не випадково, - він планує ці операції, а планування відбувається, виходячи з наявних сил та засобів.

"Ми бачили, що перед цими атаками… Їм передувала певна активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії, можливо. І ми бачили цього разу на уламках збитих, що це дійсно наступна партія, вона маркуванням відрізняється", - сказала речниця.

Вона також зауважила, що росіяни, очевидно, економлять ракети. "Тому що цей запас поповнювати не так просто і набагато дорожче. Вони намагаються нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу", - сказала Гуменюк.

На уточнення, звідки російські загарбники запускають "Шахеди", речниця зазначила, що це відбувається зі східного узбережжя Азовського моря, у Краснодарському краї.

Крім того, на запитання, чи може ворог вдвічі чи втричі збільшити кількість "Шахедів", Гуменюк зауважила: "Ми розглядаємо таку небезпеку як збільшення атак, зокрема з використанням ударних безпілотників. Тому що вони і ресурс певний накопичили з постачанням з Ірану, і мають виробництво, і воно досить суттєво розвивається. При тому, що під тиском санкцій мало б навпаки закритися".

Війна в Україні - атака дронами Shahed 4 вересня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 вересня Росія атакувала південь Одеської області, зокрема Кілійській та Ізмаїльський райони, застосувавши ударні безпілотники. Під ударом знову опинилася цивільна інфраструктура.

Хоч більшість безпілотників і була знищена, але руйнувань зазнали складські та виробничі будівлі, сільгосптехніки тощо. Крім того, сталася пожежа.

Також відомо, що в ході нічної атаки на Одеську область дрони впали й вибухнули на території Румунії. Хоча Міноборони цієї країни спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на їхній території, голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що заперечувати цей факт безглуздо, адже є фото й відео докази.

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