Після знищення бортів певний період окупанти не наважуються підлітати близько, підкреслили у Збройних силах України.

Авіаційні втрати ворога на 20 лютого 2024 року відчутно зросли. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував збиття російських літаків останніми днями, заявивши, що Сили оборони мають інструменти, які дозволяють діставати ворога на великих відстанях.

Про це він заявив в ефірі телемарафону. Зокрема, коментуючи той факт, що за останні три доби ЗСУ знищили шість повітряних цілей супротивника, Ігнат нагадав, що кілька місяців також було збито шість літаків ворога.

"Звичайно, Повітряні сили мають інструменти, які допомагають нам діставати ворога на великих відстанях. Єдине, що таких інструментів потрібно значно більше. Зрозуміло, що в таких умовах насиченої протиповітряної оборони, зокрема, на південному та східному напрямках, в тому ж самому Криму, завдяки російській авіації, яка теж атакує (ви бачите, скільки авіаційних ударів завдається різними ракетами та бомбами, зокрема, ракетами протирадіолокаційними), Повітряним силам важко доводиться в зоні бойових дій виконувати ці спеціальні завдання. Але, як бачите, результат є", - сказав Ігнат.

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Він підкреслив, що ризик, звичайно, теж дуже великий, але Повітряні сили роблять усе можливе для того, щоб зменшити кількість авіаударів, особливо керованими авіабомбами. "І, як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямках після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. Що ближче підлатає літак з КАБами, то далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони. Тому противник прекрасно розуміє, що його можуть дістати. І тоді вони вже так нахабно себе не ведуть", - заявив речник.

Важливі новини про втрати ворога на 20 лютого 2024 - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що українські воїни збили російські літаки під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Вранці 18 лютого українські воїни збили ще одну російську "пташку". Як повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук, цього разу знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося близько 6 ранку. 19 лютого сили ППО збили два російські літаки на східному напрямку: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Це вже не перший такий результат наших воїнів, який вражає. У грудні протягом трьох днів ЗСУ збили чотири російські Су-34, які вважаються найкращими винищувачами-бомбардувальниками ВПС РФ. За даними ЗМІ, довоєнний флот РФ налічував близько 150 Су-34.

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