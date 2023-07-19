Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет "Калібр" та 31 ударний БпЛА.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України "Калібрами" та "Шахедами", більшість із них були збиті силами ППО, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України - задіяли 6 крилатих ракет "Калібр" та 35 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет "Калібр" та 31 ударний БпЛА противника", - зазначають у Генштабі.

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Водночас українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління противника, зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.

Нічна атака по Україні - що відомо

Вночі в Україні оголошували повітряну тривоу, повідомлялося про вибухи в Одесі.

Вранці начальник КМВА.Сергій Попко повідомив, що ворог атакував столицю "Шахедами", але ППО ще на підступах до столиці виявила і знищила усі ворожі дрони.

Попередньо, обійшлося без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються.

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