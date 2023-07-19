Йдеться зокрема про потяги №87 Запоріжжя – Ковель та №31 Запоріжжя – Перемишль

Сьогоднішня атака РФ по Україні призвела до затримки руху деяких потягів Львівського напрямку, повідомляє "Укрзалізниця".

Зокрема, буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів, які мали прямувати через Шепетівку. Зазначається, що зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя – Ковель та №31 Запоріжжя – Перемишль.

"Об'їзний маршрут означатиме затримку понад 5 годин для ковельського рейса і близько 2 годин для перемишльського", - йдеться у повідомленні.

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В "Укрзалізниці" просять поставитися до ситуації з розумінням та слідкувати за оновленнями.

Оновлено 8.30. Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що рух поїздів Львівського напрямку через Шепетівку поновлено.

Очікувана затримка поїзда №87 Запоріжжя - Ковель складе до 2 годин, решта поїздів прямуватиме за розкладом.

Повітряна атака РФ на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Україні оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи в Одесі та роботу ППО у столиці та області.

За даними Генштабу, окупанти запустили по Україні 6 крилатих ракет "Калібр" та 35 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет "Калібр" та 31 ударний БпЛА противника.

Як повідомляв начальник КМВА Сергій Попко, ППО збила всі ворожі БПЛА ще на підступах до столиці.

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